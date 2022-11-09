"Очень трудная игра. Это уже наша четвертая игра, где мы с Эдмаром в качестве тренеров, и каждое интервью начинается со слов "была очень трудная игра". Но оно так и есть.

Офсайд-"невидимка" и 2 красных от Монзуль в видеообзоре матча Металлист – Металлист 1925

Матч складывался таким образом, что мы превосходили соперника. Играли так, как мы и договаривались с ребятами. Потом красная карточка, удаление немного испортило наши планы. Однако, опять же, я не говорю о результате, закономерен он или нет, единственное, что очень порадовало – это характер ребят. Они были друг за друга, особенно после удаления.

Для нас, как и для команды-соперника, это был особый матч. Все настраивались на него. Не стану вам врать, что не было волнения. У нас было волнение, у ребят было волнение. Но они молодцы, выдержали, справились, показали, я считаю, достойную игру", – цитирует Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, в матче 12-го тура УПЛ подопечные Эдмара и Голодюка в меньшинстве сумели выстоять против команды Олега Ратия и расписали историческую ничью (0:0) в харьковском дерби.

Металлист 1925 в дерби расписал "нули" с Металлистом – удаления, отмененный гол и дебют экс-легионера Днепра