"Дуже важка гра. Це вже наша четверта гра, де ми з Едмаром у якості тренерів, і кожне інтерв'ю починається зі слів "була дуже важка гра". Але воно так і є.

Офсайд-"невидимка" і 2 червоні від Монзуль у відеоогляді матчу Металіст – Металіст 1925

Матч складався таким чином, що ми переважали суперника. Грали так, як ми і домовлялися з хлопцями. Потім червона картка, вилучення трошки зіпсували наші плани. Проте, знову ж таки, я не кажу про результат, закономірний він чи ні, єдине, що дуже порадувало – це характер хлопців. Вони були один за одного, особливо після вилучення.

Для нас, як і для команди-суперника, це був особливий матч. Всі налаштовувалися на нього. Не буду вам брехати, що не було хвилювання. У нас було хвилювання, у хлопців було хвилювання. Але вони молодці, витримали, впоралися, показали, я вважаю, достойну гру", – цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, у матчі 12-го туру УПЛ підопічні Едмара і Голодюка у меншості зуміли вистояти проти команди Олега Ратія і розписали історичну нічию (0:0) у харківському дербі.

Металіст 1925 в історичному дербі розписав "нулі" з Металістом – вилучення, скасований гол і дебют екс-легіонера Дніпра