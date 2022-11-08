Первый тайм завершился без голов, хотя на 31-й минуте мяч побывал в сетке Металлиста. Помощница Екатерины Монзуль зафиксировала положение вне игры у Габелка, который на протяжении атаки не касался круглого. Впрочем, на повторе отчетливо видно, как капитан Металлиста 1925 блокировал Каплиенко, поэтому офсайд никак не мог быть пассивным.

Металлист 1925 в дерби расписал "нули" с Металлистом – удаления, отмененный гол и дебют экс-легионера Днепра

Во втором тайме интересные моменты также создавали только судьи. На 52-й минуте Монзуль показала прямую красную Шершню за грубый подкат против Демченко, а на последних секундах матча отправился отдыхать Ралюченко уже со стороны Металлиста. Чистых голов в историческом дерби увидеть было не суждено – 0:0.