В поединке 12-го тура УПЛ подопечные Олега Ратия не смогли обыграть тандем Эдмара и Олега Голодюка. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В историческом дерби впервые в УПЛ сошлись два Металлиста. В последний раз в рамках элитного дивизиона две харьковские команды встречались в далеком 2009 году – 26 мая Металлист в последнем туре одолел ФК Харьков со счетом 2:1. Оба коллектива отделяли четыре пункта, поэтому цена поединка, кроме принципиальности, несла и серьезную турнирную нагрузку. Судить дерби доверили одному из опытнейших украинских рефери – Екатерине Монзуль.

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Команды начали очень осторожно. Первый опасный момент возник у ворот номинальных хозяев на 5-й минуте: Каплиенко ошибся возле собственного штрафного и потерял мяч, Русин простреливал в штрафную, а Зубков попытался пробить – неудачно. Очередная попытка была уже у подопечных Ратия через десять минут: Подлепенец пытался навесом найти партнера во вратарской сопернике, но никто не отозвался. В общем, первая половина первого тайма показалась сверхскучной, о чем красноречиво свидетельствовала дремлющая скамья запасных Металлиста.

На 27-й минуте Зубков ворвался в штрафную левым флангом и решил пробить – прямо в руки Костыку. Русин, карауливший на дальней стойке, был в гораздо более выгодном положении и не скрывал своих эмоций относительно решения партнера. Вскоре Металлист 1925 сумел выйти вперед после навеса с правого фланга, но Габелок оказался в офсайде и взятие ворот отменили. Демченко в ответ попытался пробить с острого угла – выше ворот. В конце тайма попробывал напугать Мозиля выстрелом со штрафного и Прядун, но его удар метров с 30-ти желал лучшего.

После перерыва команды заиграли активнее. Русин опасно простреливал в штрафную, но партнеры не сумели замкнуть. Через мгновение Танковский почти на линии ворот ценой желтой карточки остановил Ростислава, однако удар со штрафного пришелся в стенку. Металлист 1925 выглядел интереснее, чаще шел в отбор и в одном из эпизодов был наказан за чрезмерную активность – Шершень в подкате въехал сзади в ноги Демченко и получил от Монзуль красную карточку.

На 56-й минуте Костык спас Металлист от верного гола: после навеса во вратарский с углового сфера завертелась между ног игроков и Мартынюк пытался протолкнуть ее в угол ворот. Экс-кипер Львова в шпагате чудом успел среагировать и ногой перевести мяч за пределы поля.

Эдмар заменами освежил игру подопечных и даже не казалось, что его команда играет в меньшинстве. В середине второй сорокапятиминутки Танковский упустил отличный шанс вывести Металлист вперед: Подлепенец разрезным пасом в штрафную выводил партнера один на один, но Вячеслав под давлением защитника пробил мимо ворот.

За 15 минут до завершения основного времени Подлепенец отважился на дальний удар – прямо в руки Мозилю. Впоследствии Кныш врывался во вратарский Металлиста 1925 и упал – Монзуль фол зафиксировала, но еще до линии штрафной. На последние 10 минут Олег Ратий впервые выпустил бразильца Андерсона Пико (экс-защитника Днепра), который едва не отличился со стандарта . Уже в добавленное время Монзуль сравняла составы команд, удалив Ралюченко за грязный подкат. Почти сразу прозвучал свисток.

Ничья принесла Металлисту 15 очков и подняла на восьмую строчку, Металлист 1925 с 11 баллами – одиннадцатый.

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