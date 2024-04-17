IFAB, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработала протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов. Если вратарь держит мяч слишком долго, затягивая время, предлагается предоставить сопернику право подать угловой или вбросить мяч из аута.

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Предложенные изменения в правилах IFAB объясняет тем, что судьи неохотно придерживаются действующего правила, согласно которому в случае удержания мяча вратарем более 6 секунд назначается штрафной удар. По новому правилу предлагается увеличить это время до 8 секунд, которые судья начинает отсчитывать после того, как вратарь берет мяч в руки. Угловой или вбрасывание из аута будут выполняться с ближайшего к голкиперу фланга.

Для определения нарушения и назначения наказания будет применяться следующая процедура:

– Судья начинает отсчет восьми секунд, когда вратарь четко контролирует мяч рукой (руками).

– Арбитр поднимает руку, чтобы четко показать отсчет от пяти секунд до нуля (в соответствии с четырехсекундным отсчетом в футзале и пляжном футболе)

– Угловой удар/вбрасывание в результате нарушения будет выполняться со стороны игрового поля, ближайшего к месту, где находился вратарь.

– Вратарь будет предупрежден за первое нарушение и вынесено предупреждение за любое последующее нарушение. Может возникнуть ситуация, когда болельщики начнут отсчет времени, как только арбитр поднимет руку.

Как сообщает ESPN, нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25. IFAB обсудит изменения в конце 2025 года, и в случае успешных испытаний новое правило может начать применяться во всех турнирах с сезона-2026/27.

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