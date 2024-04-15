В середине 2000-х Барселона немного напоминала себя теперешнюю. На президентском кресле сидел все тот же Жоан Лапорта, команду возглавлял молодой тренер с мегауспешной игровой карьерой, а клуб стремился прервать длительное доминирование Реала по всем фронтам. Самая большая пропасть между заклятыми врагами пролегала в Кубке / Лиге чемпионов. Перед стартом евросезона 2005/06 у Королевского клуба насчитывалось девять "ушастых" кубков, у Барселоны – только один.

"Сине-гранатовым" повезло со жребием группового этапа, что позволило поиграть в свое удовольствие и финишировать на первой строчке квартета, потеряв лишь 2 очка. Барса дважды била Вердер (2:0, 3:1), Удинезе (4:1, 2:0), а после нулевой ничьей в Афинах безжалостно поиздевалась над Панатинаикосом дома – 5:0.

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Настоящие испытания начались в плей-офф. Сперва Барселоне пришлось преодолевать крайне неприятный Челси эпохи Моуринью, который набил каталонцам оскомину (2:1, 1:1). В четвертьфинале попалась Бенфика, которая дважды одолела Ливерпуль. После нулевки в Лиссабоне, "блаугранас" вздохнули с облегчением лишь на 89-й минуте ответного матча, Это'О забил второй мяч – 2:0. Когда же реально запахло финалом, Барселону не смог остановить даже Милан (1:0, 0:0). Там ее уже ждал Арсенал. Команда Венгера много лет направлялась к большой цели. Финал ЛЧ стал апогеем неутомимого труда французского тренера.

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Семнадцатого мая 2006-го на Стад де Франс разыгралась драма в лучших традициях киноклассики. Не прошло и 20 минут, как "канониры" остались в меньшинстве – Йенс Леманн остановил Это'О фолом "последней надежды". Но британцы не рассыпались, навязали контригру и ушли на перерыв, ведя в счете – Сол Кэмпбелл вколотил мяч в ворота после подачи Анри.

Барселона наращивала давление. Особенно выделялся, конечно, магический Роналдиньо – финты, стандарты, профессорские передачи. При этом Арс не отсиживался в обороне и упустил несколько возможностей удвоить счет, хотя мог закрыть таким образом игру. В конце концов, на 76-й Лондон не устоял – Это'О расстрелял Альмунию с острого угла. А еще через пять минут растерянных "канониров" с противоположного фланга добил Беллетти – 2:1. Камбэк! Барселона во второй раз в своей истории завоевала Кубок европейских чемпионов.

С тех пор прошло почти два десятка лет. Как сложилась судьба триумфаторов, ставших предвестниками эпохального доминирования Каталонии во главе с Месси и Гвардиолой?

Виктор Вальдес

Голкипер, 42 года

Ушел из Барселоны аж в 2014-м, достигнув статуса голкипера с наибольшим количеством матчей за "блаугранас". Оказавшись в МЮ после тяжелой травмы, Вальдес поскандалил с тогдашним наставником "дьяволов" ван Галом и ограничился лишь двумя матчами. В льежском Стандарде, куда отправили в аренду, также звезд не хватал. Фактически, он провел еще только один полноценный сезон – за Мидлсбро – в 2016-17 годах. В "Боро" испанец имел статус игрока основного состава, однако не смог спасти клуб от вылета из АПЛ. На этом и завершил карьеру.

Тренерский диплом получал вместе с Хави, Раулем и Хаби Алонсо. Эта троица давно ушла в отрыв от Вальдеса, который застрял на уровне работы с молодежью. В частности, попытался работать с юношами Барсы, но за чрезмерные эмоции был уволен. Сейчас переживает кризис – удалился из соцсетей и не ходит на матчи родного клуба. Женат на колумбийской модели Йоланде Кардоне. Воспитывает троих детей.

Олегер

Защитник, 44 года

Коренной каталонец выступал за Барселону до 2008-го, а затем на три года переехал в Аякс, с которым взял чемпионство и Кубок Нидерландов, дважды играл против киевского Динамо. Еще на протяжении карьеры Олегер горячо отстаивал левые взгляды и идею независимости Каталонии. Имеет высшее экономическое образование, писал статьи для революционных газет и даже издал автобиографическую книгу. В 2010-х попытался избраться в каталонский парламент под крылом левой радикальной партии. Видимо, мы еще неоднократно о нем услышим.

Рафаэль Маркес

Защитник, 45 лет

Играл практически до сорока лет. После Барсы оценил атмосферу МЛС в составе Нью-Йорк Ред Буллз, заехал домой в мексиканский Леон, затем вернулся в Европу на сезончик – в Верону, а заканчивал там, где и начинал – в Атласе. Но главное достижение Маркеса – на уровне национальных сборных. Рафа сумел выступить на пяти чемпионатах мира (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), причем был капитаном сборной Мексики во всех пяти форумах. Абсолютно уникальное достижение! Сейчас работает главным тренером Барселоны В.

Карлес Пуйоль

Защитник, 46 лет

One club man. Всю игровую карьеру Карлес посвятил Барселоне – и ушел с почестями и слезами в 2014-м. Ему повезло принять посильное участие в безупречном механизме Пепа Гвардиолы, поэтому пополнил свою коллекцию еще четырьмя чемпионскими титулами и двумя победными финалами Лиги чемпионов. А в составе сборной Испании стал чемпионом Европы-2008 и мира-2010, сыграв гроссмейстерские 100 матчей за "Фурию". Сейчас наслаждается жизнью. Не любит шумных вечеринок, зато ценит узкий семейный и дружеский круг. Много читает.

Джованни ван Бронкхорст

Защитник / полузащитник, 49 лет

После триумфального финала голландец начал проигрывать конкуренцию Абидалю, поэтому в 2007-м вернулся в родной Фейеноорд. Перед самой "пенсией" Джио имел исключительный шанс покорить самую высокую вершину. Нидерланды вышли в финал ЧМ-2010, однако пропустили единственный гол от Иньесты на 116-й минуте. После поражения "оранжевых" их капитан объявил, что на поле больше не выйдет.

В том же году он вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов U-21, а вскоре стал помощником Кумана в Фейеноорде. Там же начал сольную деятельность в 2015-м, привезя в Роттердам золото Эредивизи, по два Кубка и Суперкубка страны. А вот с Рейнджерс – еще одним нечужим для него клубом – у ван Бронкхорста не сложилось. После Джеррарда он сумел добыть для Айброкс лишь Кубок Шотландии-2022. Мало! По состоянию на сегодня пребывает в статусе безработного.

Эдмилсон

Защитник / полузащитник, 47 лет

Свои лучшие времена чемпион мира-2002 переживал, выступая за Лион начала "нулевых". В Барсе же он оправдает высокий статус лишь в двух из четырех сезонов. Бразилец покинул Камп Ноу в 2008-м – после провального сезона для себя и команды. Однако и в Вильяреале у Эдмилсона "не пошло". Впоследствии сыграл (значительно лучше) за Палмейрас и Сарагосу, а карьеру закончил в скромном бразильском клубе Сеара (2011 год). Жизнь после футбола посвятил литургиям – он является ревностным христианином-евангелистом.

Деку

Полузащитник, 46 лет

Этот плеймейкер – бразилец по крови, португалец по паспорту – провел на Камп Ноу четыре сезона, сыграв более 150 матчей и забив 20 мячей. В 2008-м, за 10 млн евро, Деку перебрался в Челси, ведь новый рулевой Барсы Хосеп Гвардиола не видел для него места в составе. Заметного следа за два сезона в Лондоне хавбек не оставил. Доигрывал на этнической родине за Флуминенсе, с которым успел стать 2-кратным чемпионом Бразилии. В прошлом году Деку неожиданно вернулся в Барселону и занял должность спортивного директора клуба. По стилю жизни – классический бабник. От разных женщин имеет аж пятерых детей. Вероятно, это еще не конец.

Марк ван Боммель

Полузащитник, 46 лет

После победы в Париже над Арсеналом, голландец переехал в Баварию, где провел пять насыщенных сезонов. Удачно присоединился и к Милану – сразу Скудетто-2011. В родном ПСВ закончил карьеру игрока и начал самостоятельную тренерскую работу. Также возглавлял Вольфсбург. Но громче всего ван Боммель-тренер заявил о себе в скромном Антверпене, приведя команду в прошлом году к бельгийскому треблу – чемпионат, Кубок, Суперкубок. А дальше – групповой этап ЛЧ, где банда хулиганистого Марка дважды отхватила от Шахтера (2:3, 0:1). Дома ван Боммеля ждут трое сыновей и красавица-жена, которая, к слову, является дочкой Берта ван Марвейка, экс-наставника сборной Нидерландов.

Людовик Жюли

Вингер, 47 лет

Жюли, без преувеличения, – легенда французского футбола. Очень качественный вингер, миниатюрный рост (164 см) делал его практически неуловимым. В течение длительной карьеры Людовик наколотил более 150 голов на высоком уровне, и его персональная трагедия в том, что за сборную Франции он провел каких-то 17 матчей. Так сложились обстоятельства.

Покинув Барселону, француз еще добрых девять лет не решался разуться из бутс – Рома, ПСЖ, Лорьян, ГОАЛ ФК. Последний клуб, который сейчас поднялся в третий по силе дивизион Франции, даже переименовал в честь Жюли свой стадион-пятитысячник. А что Людовик? В 2014-м, еще копая мяч, он попытался зайти в политику, однако быстро бросил это дело. Перед вспышкой пандемии коронавируса работал в тренерском штабе Монако В. А еще в прошлом году тренировал форвардов первой команды Лиона. Провальные результаты "ткачей" на старте нового сезона оставили Жюли без работы.

Роналдиньо

Вингер, 44 года

Кто-кто, а "Волшебник из Порту-Алегри" не нуждается ни в каких рекомендациях. В Барселоне 2003-08 годов был как раз праймовый Роналдиньо. Зато за Милан, Фламенго и Атлетико Минейро он играл вспышками. Прибавил в весе, потерял динамику, сигнализировал всем своим видом, что уже "с ярмарки идет". Фактически Роналдиньо завязал с футболом еще в 2015-м, вскоре после подписания контракта с Флуминенсе. Хотя официально объявил об этом аж через 2,5 года. В какой-то момент ему просто стал интереснее футзал в Индии, где можно было погонять вместе с другими ветеранчиками – Гиггзом, Сальгадо, Скоулзом.

Параллельно запустил сеть своих футбольных академий – от Порту-Алегри вплоть до Дубая. Снимался вместе с Ван Даммом и Майком Тайсоном в "Кикбоксере-6". В статусе посла Барселоны путешествовал по разным уголкам планеты и является частым гостем на матчах НБА. Даже имел серьезные проблемы с законом. Список можно продолжать долго, ведь Роналду де Ассис Морейра – это человек-оркестр. Он живет в кайф.

Самюэль Это'О

Нападающий, 43 года

Это'О не успокоился, пока второй раз не победил с Барселоной в финале ЛЧ. Это был 2009-й, и это была уже другая команда, в которой верховодил Гваридола, а вместо Роналдиньо ловкие трюки выполнял Месси. Камерунец покидал Камп Ноу с высоко поднятой головой, 130 голами в 199 матчах, кучей трофеев и карманами, из которых выпадали толстые купюры. Фартовым оказался чертяка, ведь в первом же сезоне за Интер Моуринью ЛЧ покорилась ему в третий раз.

В 2011-м Это'О подписал контракт с Анжи, куда зашли баснословные миллионы – и грех было африканцу не воспользоваться такой халявой. Казалось, после трех лет на болотах перед Сэмми лишь один путь – на сытую пенсию. Но он удивил всех – вернулся в АПЛ и еще немного наколотил за Челси и Эвертон. Доигрывал в Турции и Катаре. С 2021-го занимает должность президента федерации футбола Камеруна.

Андрес Иньеста

Полузащитник, 39 лет

На 46-й минуте финала вместо Эдмилсона на поле появился Иньеста. Это был лишь второй полноценный сезон 22-летнего хавбека в первой команде Барселоны. Что было дальше – вы все прекрасно знаете. Работа с Гвардиолой вознесла уроженца Альбасете в ранг иконы мирового уровня. Достаточно сказать, что в целом Иньеста победил в четырех финалах ЛЧ, девять раз торжествовал в Ла Лиге, со сборной Испании стал 2-кратным чемпионом Европы и забил золотой гол в финале Кубка мира.

В последние шесть лет Андрес несет миссию футбольного пилигрима. Сначала демонстрировал мастер-классы болельщикам японского Виссел Кобе, а с недавних пор выступает за Эмирейтс в чемпионате ОАЭ. Его виски уже покрыла благородная седина, однако тонкие фирменные пасы испанец нарезает по графику. Тем временем очаровательная Анна Ортис подарила своему мужу пятерых детишек – двух сыновей и трех дочерей.

Хенрик Ларссон

Нападающий, 52 года

В Барселону легендарный 33-летний нападающий приехал на два сезона – больше для ротации. Однако 19 из своих 437 голов Хенрик забил именно в сине-гранатовой футболке. Не так уж и плохо. Появившись на 61-й минуте финала ЛЧ-2006 вместо ван Боммеля, шведский суперсаб не расписался в воротах Альмунии. Однако помог это сделать Это'О и Беллетти, чем навеки заслужил особый респект барселонских фанов.

Затем Хенрик вернулся домой, а бутсы на гвоздь повесил, когда ему было уже за 40. Быстро переквалифицировался в тренера и возглавлял ряд шведских команд, в том числе и родной Хельсинборг, который в 2016-м не смог спасти от резонансного вылета из элитного дивизиона. Разъяренные фанаты избили тогда его сына Джордана, который играл в нападении команды. Также у Хенрика есть дочь – она занимается конным спортом. В августе 2020-го Ларссон вернулся в Барселону, усилив штаб Рональда Кумана. Правда, легендарные футболисты оказались слабоватыми тренерами для каталонского монстра.

Жулиано Беллетти

Защитник, 47 лет

Бразилец заменил Олегера на 71-й, а уже через десять минут запыхавшиеся одноклубники душили его в счастливых объятиях. Кто бы мог подумать, что правый фулбек станет автором победного мяча в финале ЛЧ, когда рядом бегали такие киллеры, как Роналдиньо, Это'О, Жюли! Через год Беллетти переехал в Челси, где стал очень важным инструментом в руках Моуринью. Заканчивал дома, в чемпионате Бразилии, в начале 2010-х. В последнее время Беллетти сосредоточился на тренерском ремесле. После ассистирования наставникам Крузейро и молодежной команды Сан-Паулу, Жулиано вернулся в Каталонию. Сейчас работает в тренерском штабе Барселоны В.

Франк Райкард

Главный тренер, 61 год

Легенда Аякса и Милана начинал тренерскую карьеру очень многообещающе. В 36 лет на Райкарда свалилась целая сборная Нидерландов, которую он дотянул до полуфинала домашнего Евро-2000. После отставки подхватил скромную роттердамскую Спарту, с которой ничего не успел добиться. И тут – внезапное приглашение от самой Барселоны, которая никак не могла прийти в себя после бестрофейной тренерской чехарды.

Франк, стоит отдать должное, вернул клубу уверенную солидность. Сформировал конкурентный состав, начал вводить туда крохотного мальчишку Лео Месси. За пять лет Барса дважды стала чемпионом Ла Лиги, взяла два Суперкубка Испании и, бесспорно, Лигу чемпионов-2006. Однако после финала в Париже результаты "блаугранас" снова сползли вниз. Райкард был вынужден уйти.

Окончательно подкосила голландца работа с Галатасараем. В августе 2010-го турецкий гранд надеялся "на изи" пройти в групповой этап Лиги Европы. Однако на пути Райкарда и его сельджуков встали львовские Карпаты – 2:2 в Стамбуле и 1:1 во Львове с сумасшедшим голом последних секунд имени Федецкого-Худобяка. Непродолжительный период в сборной Саудовской Аравии был лишь агонией тренерских потуг легендарного экс-футболиста. Уже более 10 лет он не решается хотя бы подойти к "электрическому стулу".

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