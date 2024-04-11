В английской Премьер-лиге быстрее и четче будут фиксировать офсайды.

Клубы АПЛ решили ввести полуавтоматическую технологию фиксирования офсайдов, сообщает официальный сайт организации.

АПЛ внесла изменение в правила, которое уменьшит преимущество домашнего поля

Нововведение впервые заработает в следующем сезоне АПЛ. Система будет готова к использованию после одной из осенних международных пауз.

С помощью полуавтоматической технологии арбитры VAR смогут быстрее и четче определять офсайдную линию на основе оптического отслеживания футболистов.

Кроме этого, болельщики получат новую улучшенную графику в трансляциях.

Эту технологию испытали еще во время ЧМ-2022. В Лиге чемпионов она уже используется. Серия А подключила ее более года назад.