АПЛ введет новую технологию, которая улучшит работу арбитров
В английской Премьер-лиге быстрее и четче будут фиксировать офсайды.
Клубы АПЛ решили ввести полуавтоматическую технологию фиксирования офсайдов, сообщает официальный сайт организации.
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Нововведение впервые заработает в следующем сезоне АПЛ. Система будет готова к использованию после одной из осенних международных пауз.
С помощью полуавтоматической технологии арбитры VAR смогут быстрее и четче определять офсайдную линию на основе оптического отслеживания футболистов.
Кроме этого, болельщики получат новую улучшенную графику в трансляциях.
Эту технологию испытали еще во время ЧМ-2022. В Лиге чемпионов она уже используется. Серия А подключила ее более года назад.