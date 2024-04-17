Міжнародна рада футболу планує випробувати правило, згідно з яким воротарям не можна буде перетримувати м'яч.

IFAB, яка займається веденням та регулюванням правил гри у футбол, розробила протокол обмеження часу володіння м'ячем для голкіперів. Якщо воротар тримає м'яч занадто довго, затягуючи час, пропонується надати супернику право подати кутовий або вкинути м'яч з ауту.

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Запропоновані зміни у правилах IFAB пояснює тим, що судді неохоче дотримуються чинного правила, згідно з яким у разі утримання м'яча воротарем понад 6 секунд призначається штрафний удар. За новим правилом пропонується збільшити цей час до 8 секунд, які суддя починає відраховувати після того, як воротар бере м'яч у руки. Кутовий або вкидання з ауту будуть виконуватися з найближчого до голкіпера флангу.

Для визначення порушення та призначення покарання буде застосовуватись наступна процедура:

– Суддя починає відлік восьми секунд, коли воротар чітко контролює м'яч рукою (руками).

– Арбітр підіймає руку, щоб чітко показати відлік від п'яти секунд до нуля (відповідно до чотирисекундного відліку у футзалі та пляжному футболі)

– Кутовий удар/вкидання в результаті порушення буде виконуватися з боку ігрового поля, найближчого до місця, де перебував воротар.

– Воротаря буде попереджено за перше порушення і винесено попередження за будь-яке наступне порушення. Може виникнути ситуація, коли вболівальники почнуть відлік часу, як тільки арбітр підніме руку.

Як повідомляє ESPN, нововведення тестуватимуться протягом сезону-2024/25. IFAB обговорить зміни наприкінці 2025 року, і у разі успішних випробувань нове правило може почати застосовуватися у всіх турнірах із сезону-2026/27.

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