Команда Роя Ходжсона в первом туре встречалась с Шеффилд Юнайтед (1:0). В заявку Кристал Пэлас не попал испанец Висенте Гуайта. Голкипер в соцсетях раскритиковал клуб за такое решение, написав следующее: "Где мое имя? Так как я могу играть за Пэлас".

Почеттино станет шансом для Мудрика в Челсе – популярное издание внесло украинца в список звезд, которые должны засиять

Реакция испанца выглядит очень странно. Дело в том, что Гуайта отказался выступать за клуб, что подтвердил Ходжсон. Голкипер не принял участия ни в одном матче во время предсезонной подготовки Кристал Пэлас.

36-летний испанец выступает за Кристал Пэлас с 2018 года. В прошлом сезоне Гуайта провел 28 матчей, в которых пропустил 36 голов и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его действующее соглашение с клубом действует до конца 2024 года.

Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка