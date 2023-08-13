Команда Роя Ходжсона в першому турі зустрічалась з Шеффілд Юнайтед (1:0). В заявку Крістал Пелас не потрапив іспанець Вісенте Гуайта. Голкіпер в соцмережах розкритикував клуб за таке рішення, написавши наступне: "Де моє ім'я? Тож як я можу грати за Пелас".

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Реакція іспанця виглядає дуже дивно. Річ у тому, що Гуайта відмовився виступати за клуб, що підтвердив Ходжсон. Голкіпер не взяв участи в жодному матчі під час передсезонної підготовки Крістал Пелас.

36-річний іспанець виступає за Крістал Пелас з 2018 року. Минулого сезону Гуайта провів 28 матчів, у яких пропустив 36 голів та 6 разів зберіг свої ворота у недоторканності. Його чинна угода з клубом діє до кінця 2024 року.

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