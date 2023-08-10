"Незадолго до того, как Мудрик в январе перешел в Челси за 88,5 млн фунтов стерлингов, главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби сказал, что у него есть потенциал, чтобы выиграть "Золотой мяч". Вокруг украинской звезды было много шума, но он пришел в клуб в состоянии хаоса и пережил тяжелые первые шесть месяцев на Стэмфорд Бридж. Задача Маурисио Почеттино – раскрыть его несомненный талант.

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Мудрик должен получить ключевую роль на левом фланге Челси после того, как Кристофер Нкунку получил травму колена, которая может вывести его из строя на четыре месяца. Под руководством Почеттино 22-летний футболист играет больше как левый вингер. В новой системе 4-2-3-1 с четким центральным нападающим Михаил будет иметь ориентир, на который надо будет работать.

Получение 10-го номера приносит дополнительный уровень ожиданий. Но Почеттино имеет хороший опыт работы с молодыми игроками, и Мудрик будет надеяться, что он сможет процветать под руководством нового тренера", – говорится в статье.

Кроме Мудрика, в список вошли такие игроки как Деклан Райс (Арсенал), Бриан Мбеумо (Брентфорд), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Рауль Хименес (Фулхэм), Ив Биссума (Тоттенхэм) и Лукас Пакета (Вест Хэм).

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