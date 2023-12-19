У ніч з понеділка на вівторок в будинок третього голкіпера парижан увірвалися грабіжники. Александр Летельє з дружиною та двома неповнолітніми дітьми перебували вдома.

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Як повідомляє RMC Sport, близько другої години ночі воротаря парижан розбудила сигналізація. Летельє негайно викликав поліцію. Утім, грабіжники встигли проникнути у будинок гравця, де у той час були двоє дітей Александра (2 і 6 років) та його дружина. Летельє погрожували ножем, вимагаючи гроші та коштовності. Жінку голкіпера вдарили по обличчю.

Негайне втручання поліції дозволило швидко встановити осіб, які скоїли напад. Вже заарештовано трьох з чотирьох злочинців – двох неповнолітніх і одного дорослого. Їх помістили під варту в приміщенні судової поліції Версаля. У підозрюваних знайшли речі, які були вкрадені з будинку Летельє.

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