Бывший главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу не получит аналогичную должность в Лионе. Как информирует французский портал foot01.com, руководство "ткачей" решило дать шанс исполняющему обязанности главного тренера команды Пьеру Сажу, а потому прекратило поиски нового наставника.

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В двух последних матчах Лион одержал две "сухие" победы – над Тулузой (3:0) и Монако (1:0). После 16 туров Лион занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что после увольнения Фабио Гроссо во французской прессе появилась информация о возможном назначении Луческу на должность главного тренера Лиона. В тот момент команда находилась на последнем месте турнирной таблицы.

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