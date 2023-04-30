Портленд Торнс и Энджел Сити устроили сумасшедшие качели. Матч завершился со счетом 3:3, а последний мяч был забит на 90+7-й минуте.

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Голкипер Белла Биксби из Портленда не слишком удачно выполняла свои прямые функции, зато устроила шоу у чужих ворот. Вратарь прибежала на последний угловой и в хаосе умудрилась точно пробить пяткой. От такого с ума сошли все – партнерши, комментаторы и фанаты, которые массово посещают женский футбол в Америке.

Ничья позволила Портленду удержаться на вершине таблицы лиги из 12 команд.

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