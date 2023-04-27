Барса удержала положительный счет с Челси (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонки прошли дальше по сумме двух матчей.

Женская Лига чемпионов. Полуфинал, ответный матч

Барселона – Челси – 1:1 (по сумме двух матчей – 2:1)

Голы: Грэм Хансен, 64 – Рейтен, 67

Барселона выиграла первый матч и сделала серьезную заявку на финал. Дома каталонки должны были довести дело до логического завершения. И сделали это. Хоть и с лишними нервами, которых можно было избежать.

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В первом тайме Барса тотально доминировала. Грэм Хансен постоянно обостряла справа на дриблинге, а Кальдентей с помощью Рольфе разрывала противоположный фланг. Гол назревал, но нигерийка Ошоала не реализовала свои моменты.

После перерыва была более равная игра. Челси надежнее оборонялся и стал отвечать. Барселона открыла счет, пройдя высокий прессинг соперниц. Каталонки вырвались 3 в 2, Бонмати покатила направо, а Грэм Хансен переиграла вратаря.

Челси сумел сразу отыграться. Кэрр оказалась один на один с голкипером и проиграла свою дуэль, но Рейтен первой успела на добивание. Сегодня забивали только норвежки.

Концовку встречи Челси провел в атаках. Впрочем, сравнять счет по сумме двух матчей лондонкам не удалось. Барселона вышла в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары Арсенал – Вольфсбург. Финал состоится 3 июня в Эйндховене.

Барселона в решающей игре, по всей видимости, сможет рассчитывать на Алексию Путельяс. Обладательница двух последних "Золотых мячей" пропустила 9 месяцев из-за тяжелой травмы, а сегодня впервые попала в заявку.