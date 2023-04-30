Портленд Торнс і Енджел Сіті влаштували божевільні гойдалки. Матч завершився з рахунком 3:3, а останній м'яч був забитий на 90+7-й хвилині.

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Голкіпер Белла Біксбі з Портленда не надто вдало виконувала свої прямі функції, зате влаштувала шоу біля чужих воріт. Воротарка прибігла на останній кутовий і в хаосі примудрилася точно пробити п'ятою. Від такого збожеволіли всі – партнерки, коментатори і фанати, які масово відвідують жіночий футбол в Америці.

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