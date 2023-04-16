В 16-м туре женского чемпионата Украины представители Ковалевки в добавленное время вырвали драматическую победу над командой из Кривого Рога.

Чемпионат Украины среди женщин, 16-й тур

Кривбасс – Колос – 0:1

Гол: Сербук, 90+8

Нереализованный пенальти: Басанская, 90+5 (Кривбасс)

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В очередном туре женского первенства Кривбасс в матче с Колосом потерял шанс обойти Ворсклу на вершине турнирной таблицы. Основное время завершилось с нулями на табло и все шло к ничьей. Однако на 5-й добавленной минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Кипер Колоса Марина Дудник продемонстрировала чудеса реакции в рамке, отразив удар с отметки и после добивания.

А в следующей атаке Колос вырвал победу. Дарья Сечкаренко с левого фланга в ближнюю девятку. Келюшик отбила, но среагировать на добивание от Лилианы Сербук уже не успела.

Как следствие, Кривбасс с 42-мя пунктами идет в турнирной таблице вторым (у Ворсклы на 3 очка больше), Колос с 30-ю баллами четвертый.

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