Голкипер мощно пробил в свои ворота – курьезный автогол из Марокко
10:35 - Читати українською
Мехди Уая, голкипер Рапид Уэд-Зем, не оставил шансов своей команде в чемпионате Марокко.
В марокканском первенстве в рамках 16-го тура встречались Рапид Уэд-Зем и Хассания Агадир, где уверенную победу одержали гости – 2:0.
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Болельщикам этот поединок запомнится действиями вратаря хозяев Мехди Уая. Во время второго гола голкипер в простой ситуации не сумел выбить мяч, а мощно пробил в собственные ворота.
Судя по повтору, может показаться, что Мехди это сделал умышленно, и только отчаяние на его лице доказывает, что это был фейл.
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