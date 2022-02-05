Мехди Уая, голкипер Рапид Уэд-Зем, не оставил шансов своей команде в чемпионате Марокко.

В марокканском первенстве в рамках 16-го тура встречались Рапид Уэд-Зем и Хассания Агадир, где уверенную победу одержали гости – 2:0.

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Болельщикам этот поединок запомнится действиями вратаря хозяев Мехди Уая. Во время второго гола голкипер в простой ситуации не сумел выбить мяч, а мощно пробил в собственные ворота.

Судя по повтору, может показаться, что Мехди это сделал умышленно, и только отчаяние на его лице доказывает, что это был фейл.

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BOTOLA PRO IS BACK pic.twitter.com/YxFnDxufCA — Pirouri ? (@YaFav3azzi) February 4, 2022

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