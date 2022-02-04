Евертон – Брентфорд

5 лютого, 17:00. Гудісон Парк

Трансляція на Setanta Sports+

В 1/16 фіналу Кубка Англії зустрічаються два представники АПЛ. На попередній стадії Евертону вдалось пройти Халл Сіті (3:2) не без допомоги Віталія Миколенка, який у першому ж матчі одразу відіграв 120 хвилин та отримав схвальні відгуки. Цього разу "ірискам" дістався серйозніший суперник. Брентфорд програв останні 4 матчі, але в Англії усі знають, що недооцінювати "бджіл" не варто. Ця зустріч може стати дебютною для нової зірки Брентфорда Крістіана Еріксена. Данець повернувся у великий футбол після зупинки серця на Євро-2020.

Миколенко вже знайшов товаришів у Евертоні – капітан відразу приголомшив, а екс-гравець Барселони веселить всю команду

Евертон повинен надихнутись новим тренером Френк Лемпардом, та його не менш іменитим помічником. Також команда з Ліверпуля потужно підсилилась перед закриттям трансферного вікна. Зіркові півзахисники Донні ван де Беек та Деле Аллі лише кілька днів проводять у таборі "ірисок", але з їхнім досвідом Лемпард може не хвилюватись за ранній дебют новачків. Щодо Віталія Миколенка, то українець повністю відновився від травми спини і активно тренується. Через невисоку конкуренцію на лівому фланзі оборони можна впевнено очікувати на появу Віталія у його третьому матчі за Евертон.

Інтер – Мілан

5 лютого, 19:00. Джузеппе Меацца

Трансляція на MEGOGO

Найочікуваніше дербі Серії А може суттєво вплинути на чемпіонську гонку. Інтер у статусі володаря Скудетто та лідера перегонів приймає Мілан. Лише 4 очки розділяють команди у турнірній таблиці. Букмекери надають певну перевагу "нерадзуррі" у дербі делла Мадонніна. Стефано Піолі зіткнувся з кадровими втратами в атакувальній лінії – Златан Ібрагімовіч та Анте Ребіч перебувають у лазареті. У таборі Інтера серйозних проблем немає, головні бомбардири Лаутаро Мартінес та Едін Джеко готуються до матчу, перемога в якому може стати вагомою заявкою команди Сімеоне на захист титулу Серії А.

Баварія – РБ Лейпциг

5 лютого, 19:30. Альянц-Арена

Трансляція на Setanta Sports

Лише авантюристи сумніваються у спроможності Баварії забрати чергове "золото" Бундесліги, проте шанси у суперників все ще залишаються. Одним з таких є РБ Лейпциг. Хоч і "бики" розташовуються на 6-й сходинці у таблиці, але зміна головного тренера спровокувала хорошу тенденцію. Під керівництвом Доменіко Тедеско Лейпциг здобув 5 перемог у 7-ми матчах. Баварія очолює перегони за Салатницю, відірвавшись від Борусії Д на 6 очок.

Аталанта – Кальярі

6 лютого, 13:30. Атлеті Адзуррі д'Італія

Трансляція на MEGOGO

За словами Джан П'єро Гасперіні, ціль Аталанти на нинішній сезон – потрапляння у топ-4 Серії А, що "бергамаски" поки успішно виконують. 4-та сходинка, матч у запасі і найближча зустріч з аутсайдером турніру Кальярі. Єдина інтрига поєдинку, чи настільки сильно гості мотивовані зберегти прописку в елітному дивізіоні, щоб зачепитись за очки з очевидним фаворитом.

Маліновський приголомшив зміною іміджу – таким зіркового українця ще не бачили

Українські фанати очікують повернення Руслана Маліновського, який пропустив останні три матчі через проблеми з коронавірусом. Місцеві ЗМІ пророкують українському півзахиснику появу у стартовому складі Аталанти.

Барселона – Атлетіко

6 лютого, 17:15. Камп Ноу

Трансляція на MEGOGO

У центральному матчі 23-го туру Прімери суперники боротимуться за потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Барселона та Атлетіко розташувались у таблиці на 5-му та 4-му місцях відповідно, а відстань до Реала виглядає недосяжною (16 очок). Тому іспанські гранди змушені собі ставити скромніші цілі. Обидві команди синхронно провалились у Кубку та Суперкубку Іспанії.

Хаві вирішив долю Дембеле у Барселоні – сенсаційний поворот конфлікту

У таборі Барселони ще досі оговтуються після "цирку" з трансферами Дембеле та Обамеянга, які у підсумку обоє залишились в обоймі Хаві, але жоден з них ймовірно не зіграє з Атлетіко. Мадридці натомість не зможуть розраховувати на травмованого Антуана Грізманна, але у Сімеоне є Луїс Суарес, який ніколи не проти "покусати" свою колишню команду. Через рідні стіни Камп Ноу букмекери надають невелику перевагу все ж каталонцям.

Лілль – ПСЖ

6 лютого, 21:45. Стад П'єр-Моруа

Трансляція на MEGOGO

Чинний чемпіон Франції прийматиме головного претендента на титул. У нинішньому сезоні Лілль не вражає, "доги" розташувались на 11-й сходинці турнірної таблиці, проте відстань до зони єврокубків становить лише два очки. ПСЖ вже майже вирішив завдання у Лізі 1, команда Почеттіно лідирує з гандикапом в 11 залікових балів. Навіть з травмованими Неймаром та Рамосом парижани залишаються фаворитом зустрічі.

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