Голкіпер потужно пробив у власні ворота – курйозний автогол з Марокко
10:30 - Читать на русском
Мехді Уая, голкіпер Рапід Уед-Зем, не залишив шансів своїй команді у чемпіонаті Марокко.
У марокканській першості в рамках 16-го туру зустрічались Рапід Уед-Зем та Хассанія Агадір, де впевнену перемогу здобули гості – 2:0.
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Вболівальникам це поєдинок запам'ятається діями воротаря господарів Мехді Уая. Під час другого гола голкіпер у простій ситуації не зумів вибити м'яч а потужно пробив у власні ворота.
Судячи з повтору може здатись, що Мехді це зробив зумисне, і лише розпач на його обличчі доводить, що це був фейл.
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