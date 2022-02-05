У марокканській першості в рамках 16-го туру зустрічались Рапід Уед-Зем та Хассанія Агадір, де впевнену перемогу здобули гості – 2:0.

Дебют Усика у відеоогляді матчу Полісся – Верес – 2:1

Вболівальникам це поєдинок запам'ятається діями воротаря господарів Мехді Уая. Під час другого гола голкіпер у простій ситуації не зумів вибити м'яч а потужно пробив у власні ворота.

Судячи з повтору може здатись, що Мехді це зробив зумисне, і лише розпач на його обличчі доводить, що це був фейл.

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BOTOLA PRO IS BACK pic.twitter.com/YxFnDxufCA — Pirouri ? (@YaFav3azzi) February 4, 2022

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