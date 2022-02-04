Житомиряне сумели вырвать победу у более именитого соперника. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

В стартовом матче товарищеского турнира "Зимний Кубок" сошлись Полесье и Верес. Представитель элитного дивизиона довольно быстро вышел вперед благодаря грязной игре соперника – Гончаренко с пенальти вывел команду Юрия Вирта вперед.

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом

В середине первого тайма представитель Первой лиги отыгрался: навес с правого фланга вызвал хаос у ворот Вереса и Шастал точным ударом восстановил статус-кво.

После перерыва Полесье продолжило нагнетать и сумело забить во второй раз: Янаков ювелирно исполнил штрафной в ближнюю девятку – без шансов для голкипера.

На последние 15 минут Юрий Калитвинцев выпустил Александра Усика. Звездный боксер имел шанс войти в историю первым голом, но промазал по мячу с выгодной позиции. Как следствие, волевая победа Полесье.

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