Перша ліга 2023/24, 5-й тур

Металіст – Карпати Львів – 0:3

Голи: Чачуа, 2, Демченко, 28, Рябов, 85

Програму 5-го туру відкрили Металіст і Карпати, які заздалегідь домовилися зіграти у Львові, хоча господарем поєдинку мала бути харківська команда. Цей матч явно був особливим для Мирона Маркевича, який протистояв своїй колишній команді.

Металіст та Карпати по-різному стартували в чемпіонаті. "Леви" лише у минулому турі вперше втратили очки, перервавши триматчеву переможну серію. Харків'яни ж навпаки, лише тиждень тому святкували першу перемогу в сезоні. Цікаво, що суперники не пішли шляхом більшості українських клубів, а дозволили орендованим один в одного футболістам вийти на поле. Також за "левів" дебютував бразилець Едуардо Сантос, який вийшов із перших хвилин.

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Вже на другій хвилині підопічні Мирона Маркевича святкували взяття воріт – Амбросій Чачуа у дотик замкнув простріл Костенка з лівого флангу. А ще за три хвилини на всій території України оголосили повітряну тривогу – зрозуміло, що матч був зупинений. Пауза, з урахуванням розминки, тривала повноцінний футбольний тайм.

Після поновлення гри міг забивати Підлепенець, який прийшов у Карпати якраз із Металіста. Вінгер не влучив з лінії воротарського. Не встигли команди зіграти і 15-ти хвилин після поновлення гри, як знову виникла пауза – друга тривога. Зрештою, коли матч за розкладом мав уже завершитися, йшла лише 25-та хвилина.

Після двох пауз Карпати подвоїли свою перевагу. Гол організували гравці, які прийшли саме з Металіста. Підлепенець розібрався з кількома суперниками і віддав на Демченка, який технічно поклав у кут воріт. Перший тайм, який з урахуванням тривог тривав більше двох годин, завершився з рахунком 2:0 на користь Карпат.

На старті другої половини Металіст забив, але гол Голубки після розіграшу кутового скасували через офсайд. Сумнівний, але підстраховки у вигляді VAR у арбітра не було. На останні хвилини гри Карпати втратили Підлепенця через травму, але змогли забити ще раз. Рябов потужно пробив з-за меж штрафного, м'яч летів прямісінько у Рибака, але кіпер Металіста примудрився пропустити. Цікаво, що незадовго до гри з'явилася інформація, що Владислав після цього поєдинку перебереться з Металіста в Карпати.

0:3 у матчі, який тривав майже 3,5 години – підопічні Маркевича здобули четверту перемогу і з 13-ма очками одноосібно лідирують у групі А. Металіст зазнав третьої поразки і з 4-ма балами перебуває в нижній частині таблиці.

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