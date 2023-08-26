"Достигнута договоренность об аренде 22-летнего вратаря Владислава Рыбака из Металлиста с правом выкупа. Мы за ним в последнее время внимательно следили и думаю, что он оправдает наши надежды.

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Что касается бразильца, который находился на просмотре, то решили отказаться от его услуг. Из-за юного возраста он нам не поможет, а нам нужны исполнители, которые бы приносили пользу сегодня.

Однако в Карпатах прилагают усилия, чтобы до закрытия трансферного окна подписать еще одного легионера в линию атаки. Хотя здесь трудно что-то спрогнозировать. Вот хотя бы, как говорят, самый свежий пример: уже был выкуплен билет для новичка, планировали кто его будет встречать, но буквально в последний момент возникли препятствия и до подписания контракта дело не дошло. А этот игрок нам был очень нужен.

И все же, надеюсь, что в ближайшие дни мы таки сумеем усилиться забивным нападающим", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 5-ти туров Карпаты возглавляют турнирную таблицу группы А Первой лиги, набрав 13 очков.

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