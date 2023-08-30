Голкіпер Металіста Владислав Рибак не перейде у Карпати, повідомляє "ТаТоТаке".

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Нагадаємо, раніше наставник "левів" Мирон Маркевич заявив про досягнуту домовленість щодо трансферу з харківським клубом, а сам воротар з минулого тижня перебував у таборі львів'ян і тренувався з командою.

За інформацією джерела, 22-річний голкіпер повернувся у Металісті через воротарську ситуацію у клубі. Зазначається, що на іншого кіпера "жовто-синіх" Романа Мисака вийшов Колос і, скоріше за все, цей воротар продовжить кар'єру у Ковалівці. Відповідно, Рибак залишається першим воротарем Металіста.

Нагадаємо, Карпати після 5-ти турів лідирують у турнірній таблиці групи А Першої ліги з 13 очками. Металіст з 4 пунктами передостанній.

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