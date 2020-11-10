Келлехер рассчитывает покинуть команду Юргена Клоппа уже в январе. Речь идет об аренде в клуб, где голкипер сможет получать стабильную игровую практику, сообщает Irish Examiner.

Тете признался, что мечтает играть за Барселону и имеет два приоритета в АПЛ

По информации источника, 21-летний ирландец хотел организовать свой трансфер еще во время прошлого межсезонья, но Алиссон получил травму, и мерсисайдцы не хотели остаться без замены для Адриана.

Добавим, что Келлехер в нынешнем сезоне не появлялся на футбольном поле. В общем юный голкипер провел за Ливерпуль 4 матча в Кубке Англии и Кубке английской лиги. В частности именно он защищал ворота в зрелищном матче против Арсенала, который завершился ничьей 5:5, а в серии пенальти сильнее оказались "красные".

Ібра перевершив Шевченка, арбітри не впізнали Реал, два обличчя Барси та німецька казка – огляд вікенду