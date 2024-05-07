"В таких матчах всё решают детали, от формы обеих команд будет зависеть очень многое. Первый гол будет очень важным – это станет ударом для соперника. Готова ли Бавария к возможной серии пенальти, как в 2012 году? Вратари готовы ко всему. Мы, как команда, также готовы к тому, что матч перейдёт в дополнительное время или в серию пенальти.

"Реал испытывает эйфорию": Карвахаль намекнул на уход некоторых партнёров и дал совет молодым игрокам запаса

Нужно сохранять концентрацию – играть на Бернабеу будет очень эмоционально. Нужно верить в себя. Нужно превратить внешние факторы во что-то позитивное. Если нам это удастся, мы обязательно выйдем в финал.

Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, какой матч провели на прошлой неделе. Если есть шанс обыграть Реал дома, то будет шанс сделать это и в гостях.

О чём говорил Тухель, когда собрал нас сегодня в центре поля? Речь шла о том, что каждый из нас мечтал о такой игре. Лига чемпионов – самый крупный титул в клубном футболе. У нас есть шанс выйти в финал", – цитирует Нойера Bayern & Germany.

Матч Реал – Бавария состоится в среду, 8 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью 2:2.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?