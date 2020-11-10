Каумхін Келлехер втомився бути третім в ієрархії голкіперів Ліверпуля. Ірландець знову спробує покинути Енфілд.

Келлехер розраховує покинути команду Юргена Клоппа вже в січні. Наразі йдеться про оренду в клуб, де голкіпер зможе отримувати стабільну ігрову практику, повідомляє Irish Examiner.

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За інформацією джерела, 21-річний ірландець хотів організувати свій трансфер ще під час минулого міжсезоння, але Аліссон отримав травму, і мерсисайдці не хотіли залишитися без заміни для Адріана.

Додамо, що Келлехер в нинішньому сезоні не з'являвся на футбольному полі. Загалом юний голкіпер провів за Ліверпуль 4 матчі у Кубку Англії та Кубку англійської ліги. Зокрема саме він захищав ворота у видовищному матчі проти Арсенала, який завершився нічиєю 5:5, а у серії пенальті сильнішими виявилися "червоні".

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