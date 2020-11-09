"Мечтать о выступлениях в составе большого клуба – это нормально для каждого футболиста. Я не исключение из правил. Нет никаких сомнений, я мечтаю сыграть за Манчестер Юнайтед, Ливерпуль или Барселону.

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Тем не менее, я испытываю особые чувства именно к Барселоне, за поединками которой я следил с самого детства. Когда я был ребенком, я хотел получить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. У меня особая симпатия к этому клубу", – цитирует Тете Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

Напомним, Тете перебрался в Шахтер зимой 2019 года из Гремио за 15 млн евро. В нынешнем сезоне 20-летний бразилец сыграл за дончан 13 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал 4 ассиста. В частности, именно Тете стал автором одного из мячей в победном поединке ЛЧ против Реала (3:2).

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