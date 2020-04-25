toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробности

14:55 192 Читати українською
Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробности
Руслан Нещерет / фото: Динамо

Голкипер Динамо Руслан Нещерет привлек к себе внимание известных европейских клубов.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, вратарь киевлян мог продолжить карьеру в Монако. Скауты французского клуба следили за игроком в течение розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором Нещерет выступал в составе Динамо U-19.

Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах

Монегаски пытались согласовать переход Руслана в конце декабря 2019 года, однако очень быстро стало понятно, что клубам не удастся договориться. Финансовые детали неизвестны.

Добавим, что 18-летний Нещерет до сих пор не дебютировал за первую команду Динамо, хотя попадал в запас на матчи чемпионата и Кубка Украины, а также ездил на зимние сборы с основой. В конце января голкипер подписал новый 5-летний контракт с киевским клубом.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

Источник: Футбол 24
blog_ava
Игроки Динамо надеялись на приход другого тренера – журналист озвучил имя фаворита
10:47
643
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Руслан Нещерет Руслан Нещерет Монако Монако Франция Главное
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук