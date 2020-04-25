Голкипер Динамо зимой потерял шанс перейти в большой клуб – эксклюзивные подробности

Голкипер Динамо Руслан Нещерет привлек к себе внимание известных европейских клубов.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, вратарь киевлян мог продолжить карьеру в Монако. Скауты французского клуба следили за игроком в течение розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором Нещерет выступал в составе Динамо U-19.

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Монегаски пытались согласовать переход Руслана в конце декабря 2019 года, однако очень быстро стало понятно, что клубам не удастся договориться. Финансовые детали неизвестны.

Добавим, что 18-летний Нещерет до сих пор не дебютировал за первую команду Динамо, хотя попадал в запас на матчи чемпионата и Кубка Украины, а также ездил на зимние сборы с основой. В конце января голкипер подписал новый 5-летний контракт с киевским клубом.

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