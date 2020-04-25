Голкіпер Динамо взимку втратив шанс перейти у великий клуб – ексклюзивні подробиці

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет привернув до себе увагу відомих європейських клубів.

Як стало відомо "Футбол 24" із власних джерел, воротар киян міг продовжити кар'єру в Монако. Скаути французького клубу стежили за гравцем протягом розіграшу Юнацької ліги УЄФА, у якому Нещерет виступав у складі Динамо U-19.

Шахтар полює на хавбека збірної Аргентини – ПСЖ у конкурентах

Монегаски намагалися узгодити перехід Руслана наприкінці грудня 2019 року, проте дуже швидко стало зрозуміло, що клубам не вдасться домовитися. Фінансові деталі невідомі.

Додамо, що 18-річний Нещерет досі не дебютував за першу команду Динамо, хоча потрапляв у запас на матчі чемпіонату і Кубка України, а також їздив на зимові збори з основою. Наприкінці січня голкіпер підписав новий 5-річний контракт з київським клубом.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають