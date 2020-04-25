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Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах

14:40 73 Читати українською
Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах
Николас Капальдо / La Pagina Xeneize

Донецкий Шахтер серьезно нацелился на полузащитника аргентинского Бока Хуниорс Николаса Капальдо.

21-летний хавбек "генуэзцев" – трансферная цель донетчан. Об этом Футбол 24 стало известно из надежных источников.

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Капальдо, приятно поразивший в ходе квалификации к Олимпиаде, заинтересовал многие европейские клубы. В частности, ПСЖ зимой предлагал Бока Хуниорс 700 тысяч евро за одного из лидеров сборной Аргентины U-23. Также за латиноамериканцем продолжают следить Лацио и Марсель. Клаусула Капальдо составляет 15 млн евро, а контракт полузащитника действует до лета 2021-го.

К слову, в сезоне 2019/20 Николас Капальдо провел 13 матчей в Суперлиге. Еще 2 поединка он сыграл в Копа Либертадорес-2020.

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Источник: Футбол 24
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