Шахтер охотится на хавбека сборной Аргентины – ПСЖ в конкурентах

Донецкий Шахтер серьезно нацелился на полузащитника аргентинского Бока Хуниорс Николаса Капальдо.

21-летний хавбек "генуэзцев" – трансферная цель донетчан. Об этом Футбол 24 стало известно из надежных источников.

Воробей посоветовал Шахтеру вернуть чемпиона мира

Капальдо, приятно поразивший в ходе квалификации к Олимпиаде, заинтересовал многие европейские клубы. В частности, ПСЖ зимой предлагал Бока Хуниорс 700 тысяч евро за одного из лидеров сборной Аргентины U-23. Также за латиноамериканцем продолжают следить Лацио и Марсель. Клаусула Капальдо составляет 15 млн евро, а контракт полузащитника действует до лета 2021-го.

К слову, в сезоне 2019/20 Николас Капальдо провел 13 матчей в Суперлиге. Еще 2 поединка он сыграл в Копа Либертадорес-2020.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають