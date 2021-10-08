Авторитетное издание France Football объявило номинантов на Kopa Trophy-2021 – приз лучшему игроку до 21 года.

На престижную награду "Лучшему молодому игроку" претендуют 10 футболистов, сообщает пресс-служба France Football.

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Номинанты на Kopa Trophy-2021: Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед, 20 лет), Букайо Сака (Арсенал, 20), Педри (Барселона, 18), Жереми Доку (Ренн, 19), Райан Гравенберх (Аякс, 19), Джамал Мусиала (Бавария, 18), Флориан Вирц (Байер, 18), Джованни Рейна, Джуд Беллингем (оба – Боруссия Д, 18) и Нуну Мендеш (ПСЖ, 19).

Напомним, в 2018-м первую в истории награду завоевал Килиан Мбаппе, а в следующем году ее получил Маттейс де Лигт. В 2020-м Kopa Trophy не вручали из-за пандемии коронавируса.

Here are the last nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa



Jamal Musiala

Florian Wirtz

?????? Jude Bellingham

Giovanni Reyna

Nuno Mendes#ballondor pic.twitter.com/T8ztewKd3y — France Football (@francefootball) October 8, 2021

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