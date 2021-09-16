Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный имеет хорошие шансы на победу в голосовании за звание лучшего молодого игрока в 2021 году.

В голосовании за звание лучшего молодого футболиста Европы в текущем году осталось 40 игроков – среди них Илья Забарный из Динамо и Михаил Мудрик из Шахтера, сообщает Tuttosport.

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Защитник киевлян сейчас является лидером в опросе – на момент написания новости за Забарного проголосовала почти половина респондентов, 46,1%. Солидный показатель имеет Мудрик – 6,8%, который уступает хавбеку Барселоны Педри – испанец с 10,1% на втором месте. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Добавим, что официальное объявление победителя состоится 15 октября на гала-концерте в Турине. В прошлом году победителем стал Эрлинг Холанд из Боруссии Д.

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