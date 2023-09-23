Хавбек ЛНЗ Виталий Бойко за день до игры с Динамо потерял отца, сообщает технический директор клуба Андрей Колесник в собственном Telegram-канале.

Пушка Бражко в видеообзоре матча ЛНЗ – Динамо – 2:4

Похороны состоялись сегодня утром, а Бойко должен был пропустить поединок. Впрочем, за несколько часов до игры Виталий позвонил и сказал, что хочет быть с командой. Бойко остался в запасе, но был вынужден заменить травмированного капитана команды. А во 2 тайме Виталий, получив капитанскую повязку, забил в ворота Динамо с пенальти, и посвятил гол своему папе.

Напомним, Динамо обыграло ЛНЗ со счетом 4:2. В составе черкасцев забили Виталий Бойко и Максим Прядун.

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