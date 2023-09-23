Хавбек ЛНЗ Віталій Бойко за день до гри з Динамо втратив батька, повідомляє технічний директор клубу Андрій Колісник у власному Telegram-каналі.

Гармата Бражка у відеоогляді матчу ЛНЗ – Динамо – 2:4

Похорон відбувся сьогодні вранці, а Бойко мав пропустити поєдинок. Втім, за кілька годин до гри Віталій зателефонував і сказав, що хоче бути з командою. Бойко залишився у запасі, але був змушений замінити травмованого капітана команди. А у 2 таймі Віталій, отримавши капітанську пов'язку, забив у ворота Динамо з пенальті, та присвятив гол своєму татові.

Нагадаємо, Динамо обіграло ЛНЗ з рахунком 4:2. У складі черкасців забили Віталій Бойко та Максим Прядун.

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