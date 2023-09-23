Черкасский клуб начал новую жизнь с Олегом Дулубом – первая победа, 2 поединка без поражений. Киевляне же после вылета из еврокубов во впечатляющем стиле расправились с Ворсклой. Матч, как ионлайн-трансляция ЛНЗ – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 13:00. Роскошный Бражко сначала динамично забрасывает на правый фланг, создавая предпосылки для свободной зоны, которыми едва не воспользовались Караваев и Ярмоленко (отпустил мяч, но заработал угловой). На 1 минуте он же первым попытался пробить, Диалло (главный сюрприз в старте!) на добивании слабо выстрелил в сторону Пенькова. А на 3 минуте метров с 35 опорник киевлян вколотил точно под левую стоечку.

ЛНЗ – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Хозяева ответили двумя атаками имени Пасича. Сначала Геннадий убежал по левому флангу, сместился в центр и нанес первый удар ЛНЗ минуте на 8. А затем после потери гостей мгновенно перевел диагональным пасом на ход Хобленко. Попов не успевал покрыть забег скоростного воспитанника киевского клуба, но удару минимально не хватило точности. Луческу очень эмоционально реагирует на эпизод, в котором защита его команды отыграли слишком легко. Диалло после сброса Буяльского пробивает – вратарь на месте.

Ярмоленко накручивает по 2-3 соперника, Андриевский прорывается в штрафную, серия рикошетов и угловой. VAR дважды за 17 стартовых минут проверил, не было ли пенальти в пользу Динамо. Все чисто. И третий удар черкащан пришел усилиями Пасича, который бахнул издали над воротами. Активный Диалло заработал стандарт, который разыграл забросом Андриевский. Ярмоленко откликнулся и акробатическим трюком забросил на дальнюю штангу, где Биловар совсем немного не успел замкнуть.

Андриевский с углового вырезал на дугу, откуда Бражко уже не впервые пытается пробить. Снаряд после блока защитника отскочил к Ярмоленко, который минимально промахнулся, целясь в левый нижний угол. Диалло классно запрессинговал Наумца на чужой половине, а вот Андриевский ситуацию не развил, отдав в зону, которую и не оборонял, и не атаковал никто. Дулуб уже на 35 минуте заменил капитана. Центрбек Лопыренок, который очень тяжело выглядел эти полчаса, уступил место на поле атакующему хаву Бойко.

Первый удар ЛНЗ произошел на 36-й. Хобленко слева выиграл владение и отдал в центр. Денис Олейник, экс-игрок сборной Украины, с границы штрафной проверил реакцию Бущана. Наумец по дуге закручивал под перекладину. Снова голкипер Динамо тянет. По ударам в первых 40 минут 7:9, по попаданиям в створ также ведет Киев (2:4), однако черкащане подбираются понемногу. И снова этот воспитанник Динамо обостряет справа. Наумец расшатал финтами Диалло и Бражка, но не попал в ближний угол.

Вторая половина стартует с очередного паса Пасича под удар. Норенков ворвался в штрафную – Бущан кулаками, уже приседая, с проблемами парировал на угловой. ЛНЗ даже мяч отобрало, очень уверенно чувствует себя команда Дулуба. Ярмоленко попытался нарисовать пенальти после заброса Буяльского. Каждого игрока Динамо в атаке ждет удвоение, а то и утроение соперников, поэтому и тяжеловато. Вроде и удается в штрафную заходить, но дальше вокруг все чужие, которых банально много. Дулуб готовит тройную замену уже на 57 минуте.

Много дальних ударов у черкащан, есть и еще одно попадание в створ ворот (Хобленко), но остроты не так и много из этого. И тут после банального прострела с правого фланга на противоположный Караваев не рассчитал отскок, подыграв себе рукой. Виталий Бойчук на 61 минуте получил подарок в виде пенальти, легко разведя голкипера и мяч по разным углам. Волошин, Бенито и Сирота заменили Диалло, Ваната и Попова на 64 минуте. Шестакова, Прядун и Тищенко дали отдохнуть Пасичу, Хобленко и Олейнику, у которого была желтая и перед тем очень резкий подкат против Дубинчака.

ЛНЗ включает скорости и пытается давить впереди, хотя и без особой остроты. Массированное атакующее давление Динамо заставляет рассыпаться оборонительные порядки ЛНЗ. Образуется пространство для Бенито, Дубинчак простреливает немного не туда. После стандарта борьба за подбор, свободные партнеры слева, но Сирота головой лупит на правый полуфланг. Буяльский разводит руками, но нечего жаловаться. Караваев катит немного назад, где Бражко раскрывает зону пасом с носка, а Ярмоленко убирает под левую и уверенно прошивает голкипера.

Роскошную атаку начал Бущан, а развил Дубинчак сбросом головой на ход Волошину. Левый защитник гостей сразу же забегает, Волошин это чувствует и бросает на ход. Как итог, Муравский грубо врезается в ногу Дубинчака. Буяльский на 77 минуте уверенно реализовывает пенальти. Бенито обошел поочередно Калюжного, Муравского и Селина – Пеньков потащил удар метров с 20. Малыш (дебютант в официальных матчах) и Рамадани на 82 минуте заменили Дубинчака с Андриевским.

Какую же роскошную стеночку с Буяльским запорол Волошин. Тут Муравский несколько исправился, успев подставить ногу, что помогло вратарю. Прядун вновь забивает после замены. Малыш позволил спокойно подать Норенкову, Биловар крыл совершенно свободную от всех зону, Караваев не накрыл оппонента, Прядун замкнул. Менее чем через 100 секунд Волошин после паса Бенито восстановил статус-кво – 2:4. Отмечаем заброс Караваева с левого фланга, куда перешел Саша, и тонкий передасист Буяльского.