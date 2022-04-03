Экс-игрок Реала сегодня феерически дебютировал за Ягеллонию в матче против Заглембе.

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На 98-й минуте Гуаль забил красивый мяч, оказавшийся для его команды победным. Испанец сместился с фланга в центр и сильным ударом не оставил шансов голкиперу. После этого Марк поцеловал повязку в цветах флага Украины, которую надели все игроки Ягеллонии.

Напомним, зимой СК Днепр-1 подписал Гуаля на правах свободного агента, но тот так и не успел сыграть ни один официальный матч. Аренда в Ягеллонии рассчитана до конца сезона.

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