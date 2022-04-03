Екс-гравець Реала сьогодні феєрично дебютував за Ягеллонію у матчі проти Заглембе.

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На 98-йй хвилині Гуаль забив красивий м'яч, який для його команди виявився переможним. Іспанець змістився з флангу в центр і потужним ударом не залишив шансів голкіперу. Після цього Марк поцілував пов'язку у кольорах прапору України, яку одягли всі гравці Ягеллонії.

Нагадаємо, взимку СК Дніпро-1 підписав Гуаля на правах вільного агента, але той так і не встиг зіграти жодного офіційного матчу. Оренда у Ягеллонії розрахована до кінця сезону.

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