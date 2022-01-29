Гол Ковалю стал прощальным – Игало сменил клуб в Саудовской Аравии, перейдя к прямому конкуренту
22:32 - Читати українською
Нигерийский нападающий Одион Игало продолжит карьеру в составе Аль-Хиляля.
Бывший форвард Манчестер Юнайтед променял Аль-Шабаб на прямого конкурента. Пока Аль-Хиляль отстает на одно очко в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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В новом клубе Игало заменит другого звездного форварда – Бафетимби Гомиса. Контракт нигерийца с Аль-Хилялем рассчитан на год.
Примечательно, что прощальный матч за Аль-Шабаб Одион Игало провел против Аль-Фатеха (1:1), отличившись голом в воротах украинского голкипера Максима Коваля.
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