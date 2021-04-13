"У меня не было возможности остаться в МЮ, потому что я хотел больше игровой практики. В моем возрасте я хочу играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и не иметь шансов выходить на поле.

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Я не хотел просто быть в Манчестер Юнайтед, получая зарплату – я хотел быть привлеченным для достижения целей, поэтому я сказал своему агенту, что если поступит предложение, я обдумаю его и посмотрю, что лучше для меня. В итоге я это и сделал.

Я счастлив, что мой путь пересекся с МЮ. Манчестер Юнайтед – это клуб, который я люблю всем сердцем, и это чувство останется со мной на всю жизнь, поэтому играть за манкунианцев было большой привилегией", – цитирует Игало Sky Sports.

Напомним, во второй половине сезона 2019/20 Юнайтед арендовал нигерийца у Шанхай Шэньхуа, но игрок не сумел закрепиться в команде Сульшера.

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