Колишній форвард Манчестер Юнайтед проміняв Аль-Шабаб на прямого конкурента. Наразі Аль-Хіляль відстає на одне очко в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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У новому клубі Ігало замінить іншого зіркового форварда – Бафетімбі Гоміса. Контракт нігерійця з Аль-Хілялем розрахований на один рік.

Цікаво, що прощальний матч за Аль-Шабаб Одіон Ігало провів проти Аль-Фатеха (1:1), відзначившись голом у воротах українського голкіпера Максима Коваля.

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