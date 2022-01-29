Гол Ковалю став прощальним – Ігало змінив клуб у Саудівській Аравії, перейшовши до прямого конкурента
22:32 - Читать на русском
Нігерійський нападник Одіон Ігало продовжить кар'єру в складі Аль-Хіляля.
Колишній форвард Манчестер Юнайтед проміняв Аль-Шабаб на прямого конкурента. Наразі Аль-Хіляль відстає на одне очко в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
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У новому клубі Ігало замінить іншого зіркового форварда – Бафетімбі Гоміса. Контракт нігерійця з Аль-Хілялем розрахований на один рік.
Цікаво, що прощальний матч за Аль-Шабаб Одіон Ігало провів проти Аль-Фатеха (1:1), відзначившись голом у воротах українського голкіпера Максима Коваля.
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