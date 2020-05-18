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Гол Фернандиньо с острого угла на пути к триумфу в Кубке УЕФА – ретро дня от Шахтера

16:21 33 Читати українською
Гол Фернандиньо с острого угла на пути к триумфу в Кубке УЕФА – ретро дня от Шахтера
Фернандиньо в объятиях Луиса Адриано / Фото из открытых источников

Сезон, в котором дончане завоевали свой самый важный трофей, навсегда останется в памяти болельщиков.

В незабываемом для "горняков" сезоне 2008/09 Шахтер в 1/4 финала Кубка УЕФА встречался с Марселем. Первый матч в Донецке "оранжево-черные" выиграли со счетом 2:0.

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Сложнейший поединок во Франции также завершился победой украинцев 2:1. Первый гол во встрече невероятным выстрелом с острого угла забил Фернандиньо и именно этот удар предлагает воссоздать в памяти и еще раз насладиться официальный Твиттер "горняков".

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