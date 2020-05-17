"Имел приглашение от топ-клуба АПЛ": главный скаут Шахтера рассказал, почему остался в Украине

Руководитель селекционной службы Шахтера Жозе Бота раскритиковал работу английских скаутов.

"В конце прошлого года у меня заканчивался контракт с Шахтером (впоследствии его продлили на 3 года – прим.). Получил предложение от топ-клуба из АПЛ. Говорю об этом спокойно, потому что Шахтер знает.

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В этом английском клубе есть отдел скаутов и отдел трансферов. В первом работает 60 человек, во втором – 57. Я отказался, потому что не могу так работать. Это глупо. У меня нет тесных отношений со скаутами. Люди, которые работают в подобных клубах, говорят, что у них мало контактов с коллегами. В Европе хуже всего работают английские скауты. Их много, как и денег, которые можно потратить", – цитирует Боту издание Maisfutebol.

Напомним, Жозе возглавил селекционную службу "горняков" 1 июля 2018-го, подписав с украинской командой соглашение на 2 года. Ранее он в течение 10 лет работал на аналогичной должности в португальской Бенфике.

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