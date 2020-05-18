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Гол Фернандінью з гострого кута на шляху до тріумфу у Кубку УЄФА – ретро дня від Шахтаря

16:21 56 Читать на русском
Гол Фернандінью з гострого кута на шляху до тріумфу у Кубку УЄФА – ретро дня від Шахтаря
Фернандінью в обіймах Луїса Адріано / Фото з відкритих джерел

Сезон, в якому донеччани здобули свій найважливіший трофей, назавжди залишиться у пам'яті уболівальників.

У незабутньому для "гірників" сезоні 2008/09 Шахтар в 1/4 фіналу Кубка УЄФА зустрічався з Марселем. Перший матч у Донецьку "помаранчево-чорні" виграли з рахунком 2:0.

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Надскладний поєдинок у Франції також завершився звитягою українців 2:1. Перший гол у зустрічі неймовірним пострілом з гострого кута забив Фернандінью і саме цей удар пропонує відтворити у пам'яті і ще раз посмакувати офіційний Твіттер "гірників".

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Фернандінью Фернандінью Шахтар Шахтар Марсель Марсель
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