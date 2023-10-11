Как сообщалось ранее, трое игроков Динамо – Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет) – были замечены в столичном клубе "Бохо" во время комендантского часа. Это вызвало возмутительную реакцию у общества, которую своим нелепым комментарием подогрел 20-летний нападающий Горняк-Спорт Артем Нижник, написав в одной из соцсетей на русском языке "Угомонитесь, журналюги".

Украинский клуб оштрафовал "адвоката дьявола" – тот встал на защиту игроков Динамо, которые тусили в комендантский час

Эти два слова разрезали настоящий "гнойник" в украинском футболе: сразу 19 футболистов лайкнули этот комментарий, показав свое отношение к комендантскому часу и ситуации в стране в целом. Оказались в этой компании и трое игроков Шахтера U-19.

Болельщики "горняков" из фанатской группировки "Кроты", львиная доля которых сейчас находится на войне в горячих точках, однозначно дали понять, как относятся к таким игрокам. "Огарков, Янович, Ющенко – гниды!" – написали они на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, ряд клубов уже объявил о проведении воспитательной беседы с футболистами (Динамо, Минай), а некоторые даже были наказаны финансово (Горняк-Спорт). Шахтер решил пойти еще дальше и планирует организовать общее обучение для футболистов академии относительно своих публичных проявлений.

Нарушители комендантского часа из Динамо получили "защитников" – список футболистов, живущих в параллельной реальности