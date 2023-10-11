Як повідомлялось раніше, троє гравців Динамо – Дмитро Кремчанін (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років) – були помічені у столичному клубі "Бохо" під час комендантської години. Це викликало обурливу реакцію у суспільства, яку своїм недолугим коментарем підігрів 20-річний нападник Гірник-Спорт Артем Нижник, написавши в одній з соцмереж російською мовою "Угомонитесь, журналюги".

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Ці два слова розрізали справжній "гнійник" в українському футболі: одразу 19 футболістів вподобали цей коментар, показавши своє ставлення до комендантської години і ситуації в країні загалом. Опинились у цій компанії і троє гравці Шахтаря U-19.

Вболівальники "гірників" з фанатського угруповання "Кроти", левова частка яких нині перебуває на війні у найгарячіших точках, однозначно дали зрозуміти, як ставляться до таких гравців. "Огарков, Яновіч, Ющенко – гниди!" – написали вони на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, низка клубів вже оголосила про проведення виховної бесіди з футболістами (Динамо, Минай), а дехто навіть був покараний фінансово (Гірник-Спорт). Шахтар вирішив піти ще далі й планує організувати загальне навчання для футболістів академії щодо своїх публічних проявів.

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