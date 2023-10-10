Оказывается, многие футболисты разделяют взгляды игроков Динамо, которые недавно попались на нарушении законодательства.

В расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача о нарушителях комендантского часа, которые спокойно отдыхают в закрытых ночных клубах, засветились трое игроков Динамо – Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет).

Футболисты Динамо нарушали комендантский час в ночном клубе Киева – кадры из расследования Украинской правды

В комментариях в Instagram Tribuna нашлись их защитники из футбольного мира. Так, 20-летний нападающий Горняк-Спорта Артем Нижник на русском языке написал: "Угомонитесь, журналюги".

Комментарий лайкнули 70 пользователей, среди которых оказались Давид Билый (Динамо U-19), Николай Огарков, Евгений Янович, Александр Ющенко (Шахтер U-19), Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Родион Посевкин, Даниил Веклич (все – Горняк-Спорт), Иван Оробец (Подолье), Андрей Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаев, Денис Кондратюк, Игорь Потимков, Самуэль Обинайя, Кирилл Иванников (все – Металлист 1925), Диана Белякова (Кривбасс), Кирилл Сигеев (Александрия), Даниил Голуб (Минай).

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ