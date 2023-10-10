Недавно в объектив журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, который снимал сюжет о нарушителях комендантского часа в Киеве, спокойно отдыхающих в закрытых ночных клубах, попали трое игроков Динамо – Дмитрий Кремчанин (18 лет), Кирилл Осипенко (17 лет) и Владислав Герич (17 лет). Однако нашлись и такие, кого возмутило поведение не футболистов, а журналиста, который посмел заснять игроков на отдыхе. Среди таких оказался и 20-летний нападающий Горняк-Спорт Артем Нижник, который в одной из соцсетей на русском языке написал: "Угомонитесь, журналюги". Клуб из Горишних Плавней на своей странице уже опубликовал официальное заявление относительно инцидента.

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"Футбольный клуб Горняк-Спорт строго осуждает действия своего игрока Артема Нижника, который оскорбительным комментарием в сторону представителей СМИ отреагировал на сообщение о нарушении комендантского часа игроками киевского Динамо U-19. Клубом на игрока уже наложен денежный штраф.

Также мы не согласны и выразили строгое предупреждение игрокам Горняка-Спорт, которые поставили лайки под этим сообщением – Даниилу Тузенко, Владиславу Мольку, Илье Юрченко, Радиону Посевкину, Даниилу Векличу, Никите Жукову и Богдану Горе.

Горняк-Спорт приносит извинения за комментарий своего игрока в адрес представителей СМИ, которые обнаружили нарушение комендантского часа футболистами киевского Динамо U-19, ведь граждане Украины должны соблюдать комендантский час и не нарушать его во время полномасштабного вторжения РФ в Украину", – говорится в заявлении клуба.