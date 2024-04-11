"Мудрик, безперечно, має потенціал стати великим гравцем Челсі в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за збірну України, він головна людина на полі, головний герой.

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Я думаю, що в Челсі він бореться з тим фактом, що він не головна людина на полі, але він має правильний настрій. Він продемонстрував стійкість цього сезону, тому що він, безумовно, покращується.

У нього є талант, навички та здатність стати важливим гравцем Челсі. Щоб знайти правильний баланс у команді, інколи як гравець ти маєш пожертвувати власними талантами та більше підтримувати інших.

Я думаю, що він міг би мати набагато більший вплив на команду, якби був трохи розслабленішим. Коли ви спостерігаєте за його грою, ви не можете не відчувати, що цей гравець перебуває під тиском. Тому я думаю, що йому потрібно знайти спосіб впоратися з цим психологічним тиском, і це допоможе йому грати за Челсі на тому ж рівні, на якому він виступає за збірну України", – цитує Малуда Gambling Zonе.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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