В четверг, 5 октября, AIA (Ассоциация итальянских судей) сообщила о замене главного арбитра на матч 8-го тура Серии А между Ювентусом и Торино. Согласно заявлению, Антонио Рапуано получил травму и не сможет отработать матч на стадионе Альянц. Сообщается, что Рапуано растянул мышцы спины. Вместо него эту встречу будет судить Давиде Масса.

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Антонио четыре раза судил матчи с участием "быков", и назначил в ворота Торино 3 пенальти. На матчах с участием "Старой синьоры" Рапуано работал 3 раза, и трижды назначал 11-метровые удары в пользу Ювентуса.

Матч Ювентус – Торино запланирован на субботу, 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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